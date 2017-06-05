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Египет закрывает воздушное пространство для Катара и прекращает сообщение с ним

Международная панорама
5 июня, 16:58 UTC+3 КАИР Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов

Воздушное пространство будет закрыто с 6 июня с 06:00 по каирскому времени (07:00 мск) и будет введено на неопределенный срок

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КАИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Египет закрывает воздушное пространство для Катара и прекращает авиасообщение с эмиратом. Об этом официально объявило в понедельник министерство гражданской авиации арабской страны.

"Ведомство приняло решение о прекращении авиасообщения с Катаром и закрытии воздушного пространства Египта для гражданских самолетов эмирата на транзит и посадку со вторника, 6 июня, - отмечается в коммюнике. - Данная мера вступает в силу с 06:00 по каирскому времени (07:00 мск) и вводится на неопределенный срок".

Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а следом Йемен и временное правительство Ливии объявили в понедельник о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремизма. Ряд эмиратских, саудовских авиакомпаний, а также египетский национальный авиаперевозчик объявили о приостановке авиасообщения с Катаром со вторника.

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