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Премьер Австралии призвал ужесточить систему УДО после захвата заложницы в Мельбурне

Международная панорама
6 июня, 5:30 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

С такой инициативой Малколм Тернбулл выступил после того, как освобожденный условно-досрочно преступник взял в заложницы женщину

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СИДНЕЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл намеревается в ближайшее время обсудить с властями штатов страны вопрос о пересмотре в сторону ужесточения системы условно-досрочного освобождения осужденных от наказания. Об этом он сообщил на состоявшейся пресс-конференции в Канберре, комментируя "террористический инцидент" в Мельбурне.

"Происходит слишком много случаев, когда условно-досрочно освобожденные люди совершают подобного рода преступления", - подчеркнул глава правительства.

Вечером 5 июня полицейские застрелили преступника, который взял в заложники женщину, укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон на юго-востоке Мельбурна, убил оказавшегося рядом мужчину и затем оказал вооруженное сопротивление. Трое полицейских были ранены.

Преступником оказался 29-летний житель Мельбурна, уроженец Сомали Якуб Хайре. В 2009 году его судили по делу о нападении на военную базу в Сиднее, но тогда жюри присяжных оправдало мужчину. Затем он был осужден за уголовное преступление и был условно-досрочно освобожден в конце прошлого года.

Во время полицейской осады преступник позвонил журналистам местного телеканала и заявил, что действует во имя "Исламского государства" (ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ)". В связи с этим полиция объявила, что рассматривает преступление как "террористический инцидент".

Вместе с тем премьер-министр уточнил, что согласно имеющейся на данный момент информации, "эта террористическая атака не была частью какой-то скоординированной атаки, и никто другой (кроме преступника) к ней не был причастен".

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