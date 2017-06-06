Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса

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ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Россия пока еще не уведомила Совет Европы о сокращении своего взноса в эту организацию. Об этом корр. ТАСС сообщил сегодня официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген.
"Совет Европы подробно ознакомился с сообщениями российских СМИ относительно сокращения Россией ее взноса в организацию. Однако я не могу подтвердить, что российские власти официально проинформировали Совет Европы об этом решении", - сказал он.
Россия заблокировала в текущем году на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Эта сумма составляет около 11 млн евро, сообщил сегодня журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали", - сказал он.
"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все, - это почти €11 млн", - уточнил Володин. Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ.