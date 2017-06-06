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Пустые полки в нефтяном раю: экономические последствия изоляции Катара

Международная панорама
6 июня, 19:00 UTC+3

Разрыв дипотношений ряда стран с Катаром может сильно сказаться на экономике эмирата

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Доха, Катар, 6 июня

Доха, Катар, 6 июня

© EPA/STR

Государство Катар оказалось в политической и экономической изоляции соседних государств, решивших не только разорвать дипломатические отношения с Дохой, но и ввести транспортную блокаду эмирата, на 90% зависящего от импорта. Ограничительные меры распространяются на воздушное сообщение — катарское направление заморозили крупнейшие авиакомпании региона, морскую навигацию — порты Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отказываются принимать суда под флагом Катара, а также наземное сообщение — закрыт наземный пограничный пункт с Саудовской Аравией.

В очереди домой

Как свидетельствуют пользователи социальных сетей, на пограничном терминале "Абу Самра" (Саудовская Аравия) образовалась многокилометровая пробка из тысяч автомобилей, как легковых, так и грузовых. Согласно решению властей королевства, катарцы должны вернуться на родину в течение 14 дней, начиная с 5 июня. Аналогичные предписания касаются подданных Саудовской Аравии, которым отныне закрыт путь в соседнее государство.

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Проезд как в Катар, так и из него также запрещен. До санкций пограничный пункт ежедневно принимал от 600 до 800 большегрузных автомобилей с саудовскими и эмиратскими товарами, пассажиропоток только за первый месяц 2017 года превысил 320 тыс. человек.

Без саудовских и эмиратских продуктов

Как сообщает газета "Аль-Иктисадия", Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку крупнейших поставщиков потребительских товаров в Катар. От общего объема ввозимых товаров этой категории на королевство приходится 40%, ОАЭ — порядка четверти. По информации саудовских СМИ, после объявления о введении транспортного эмбарго в минувший понедельник подданные и резиденты Катара начали массово скупать импортные продукты впрок, опасаясь роста цен. В первую очередь ажиотажный спрос вызвали замороженные продукты, мясо, молочные продукты, крупы, питьевая вода.

Правительство Катара заявило, что власти сделали все необходимое, чтобы решение соседних государств не повлияло на жителей Катара. В эфире саудовских и эмиратских спутниковых телеканалов второй день подряд транслируются видеозаписи, на которых видны опустевшие полки магазинов и метровые очереди. Как отмечают ближневосточные эксперты, в новых условиях Катар вынужден будет искать альтернативных поставщиков, эту роль могут взять на себя Иран, Турция, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

При этом в Министерстве экономики и торговли Катара опровергли слухи о дефиците продуктов. "Импорт всех продуктов и потребительских товаров продолжается из других источников и стран, — говорится в заявлении ведомства. — Большая часть товаров импортируется в Катар посредством авиа- и морского сообщения. Овощи доставляются из Индии и Багладеш, мясные продукты поставляет Австралия".

Отток капитала

По данным общеарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", из-за решения государств Залива о прекращении отношений с Катаром страну ожидает отток капитала на миллиарды долларов. В первую очередь это касается саудовских компаний, которые неизбежно свернут свою деятельность в эмирате.

Как отмечает издание, в катарский рынок вовлечены 388 саудовских предприятий. Они задействованы в том числе в возведении инфраструктурных объектов в рамках подготовки Катара с чемпионату мира 2022 года. С закрытием границы с Саудовской Аравией большая часть материалов, необходимых для строительства спортивных сооружений, окажется недоступна эмирату.

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При этом региональная пресса отмечает, что отказ от торговых сделок с Катаром окажет незначительное влияние на товарооборот стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, достигающий $80 млрд.

Авиасообщение

С сегодняшнего дня Саудовская Аравия, а также ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии аннулировало действие лицензии катарской авиакомпании Qatar Airways и объявило о закрытии всех офисов национального авиаперевозчика эмирата в стране. В компании, в свою очередь, заявили, что введенные меры не повлияют на ее работу. Запрет соседних государств, по мнению экспертов, а также запрет на пролет над Сирией и Ираком увеличат длительность полетов из Катара в страны Европы как минимум в два раза, что может привести к оттоку клиентов катарских авиалиний, обеспечивающих до 30% от госдохода эмирата.

Накануне восемь государств — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий — объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным.

Павел Прокофьев

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