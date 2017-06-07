WP: Трамп просил директора нацразведки отвлечь внимание ФБР от Флинна

ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в конце марта этого года якобы просил директора национальной разведки Дэниела Коутса повлиять на занимавшего тогда пост руководителя ФБР Джеймса Коми, чтобы отвлечь внимание бюро от бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна в ходе расследования так называемого вмешательства России в президентские выборы. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник в электронной версии газеты The Washington Post.

Издание ссылается на свои источники, знакомые с содержанием последовавших бесед Коутса со своими коллегами. В тексте публикации сказано, что 22 марта глава нацразведки "принимал участие в брифинге в Белом доме вместе с руководителями других правительственных ведомств". После его окончания Трамп попросил Коутса и директора ЦРУ Майкла Помпео остаться.

Президент, по утверждению газеты, обратился к Коутсу с просьбой оказать влияние на Коми, чтобы внимание ФБР в ходе данного расследования перестало быть так приковано к Флинну. Директор нацразведки обсудил это с другими должностными лицами и "решил, что попытка повлиять на Коми, как предлагал Трамп, была бы неуместной". Официальный представитель офиса директора национальной разведки Брайан Хэйл отказался комментировать данную публикацию. Он лишь заметил, что сам Коутс "никогда не испытывал давления со стороны президента или кого-либо из администрации".

Трамп отправил Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Позже газета The New York Times сообщала, что Трамп перед увольнением директора ФБР якобы просил его прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, который ушел в отставку в феврале на фоне утверждений о том, что он недостаточно полно проинформировал начальство о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.