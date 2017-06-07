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СМИ: один из напавших на парламент Ирана ведет стрельбу на соседней улице

Международная панорама
7 июня, 11:02 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Террористу удалось покинуть здание незамеченным

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ТЕГЕРАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Один из напавших на иранский парламент террористов ведет стрельбу на прилегающей улице.

Как сообщает агентство Tasnim, боевику удалось покинуть здание меджлиса, он продолжает вести огонь уже на улице.

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Ранее сообщалось о том, что примерно в 10:30 по местному времени (09:00 мск) в здание иранского парламента ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу в сторону охранников. По крайней мере 8 человек получили ранения, один сотрудник охраны погиб. Депутаты парламента не пострадали.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, в усыпальницу проник по крайней мере один боевик, вооруженный автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, привел в действие взрывное устройство.

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