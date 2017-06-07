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СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человек

Международная панорама
7 июня, 11:10 дата обновления: 7 июня, 11:12 UTC+3

Четыре человека удерживаются в заложниках в здании парламента

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Около здания парламента в Тегеране

Около здания парламента в Тегеране

© TIMA via REUTERS

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате стрельбы в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках.

Об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter.

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Как отмечает агентство, официально число погибших еще не было подтверждено.

Ранее сообщалось о том, что примерно в 10:30 по местному времени (09:00 мск) в здание иранского парламента ворвались четверо вооруженных террористов, которые открыли стрельбу по охранникам. По крайней мере 8 человек получили ранения, один сотрудник охраны погиб. Депутаты парламента не пострадали, сообщает Tasnim.

Аналогичную акцию неизвестные террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, в усыпальницу проник по крайней мере один боевик, вооруженный автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие на землю и привел в действие взрывное устройство. 

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