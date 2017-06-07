В мавзолее имама Хомейни произошел еще один взрыв

В мавзолее имама Хомейни близ Тегерана произошел еще один взрыв, сообщает AFP.

Ранее сообщалось о том, что террористы атаковали мавзолей, который находится в 40 км к югу от Тегерана.

В усыпальницу проник по крайней мере один боевик, вооруженный автоматом Калашникова. Он открыл беспорядочную стрельбу, а после того, как израсходовал весь боекомплект, бросил оружие на землю и подорвал себя.

По словам губернатора иранской столицы Хосейна Хашеми, один из нападавших был ликвидирован, а остальные задержаны. В результате инцидента погиб сотрудник учреждения и еще несколько получили ранения.