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И. о. директора ФБР: расследование по России проводится беспрепятственно

Международная панорама
7 июня, 19:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Эндрю Маккейб также отметил, что расследование не повлияло на увольнение Джеймса Коми

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Расследование ФБР утверждений, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США, проводится беспрепятственно. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

"ФБР продолжает расследование по России беспрепятственно и надлежащим образом", - отметил он, отвечая на вопросы сенаторов о том, создает ли Белый дом какие-либо препятствия по этому разбирательству. Маккейб подчеркнул, что расследование не повлияло на увольнение экс- директора бюро Джеймса Коми.

При этом и. о. руководителя ФБР отказался отвечать на настойчивые вопросы законодателей о том, обсуждал ли он с Коми его беседы с президентом США Дональдом Трампом. Маккейб напомнил им о том, что экс-руководитель правоохранительной структуры выступит в четверг в этом же комитете и сенаторы смогут спокойно задать ему любой вопрос.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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