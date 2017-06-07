Замминистра юстиции США отказался отвечать на вопросы в Конгрессе о расследовании по РФ

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн отказался отвечать на вопросы сенаторов о расследовании утверждений, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США. С такими словами он выступил на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.
"Я не буду отвечать на какие-либо вопросы, связанные с расследованием по России", - отметил Розенстайн, когда его спросили про это разбирательство.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках правительства РФ повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.