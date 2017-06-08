Глава комитета по разведке Сената США съязвил об утечках в СМИ в беседе с журналистами

CNN: Трамп не желает отправлять в отставку министра юстиции, опасаясь очередного скандалаМеждународная панорама 8 июня, 0:49
Гол Мораты принес футболистам Испании ничью в товарищеском матче с командой КолумбииСпорт 8 июня, 0:36
Первый за год пуск "Протона" запланирован на 8 июня с БайконураКосмос 8 июня, 0:27
Рейтинг QS-2018: российские вузы сделали значительный рывок всего за годОбщество 7 июня, 23:54
МГУ вернулся в первую сотню рейтинга лучших вузов планеты по версии Quacquarelli SymondsОбщество 7 июня, 23:15
Крамник обыграл Ананда на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 7 июня, 22:53
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом по версии ForbesСпорт 7 июня, 22:47
Академики написали письмо против ограничения числа кандидатов в президенты РАН до трехНаука 7 июня, 22:25
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Сенатор Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), возглавляющий спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, в беседе с журналистами в среду язвительно пошутил, обрадовавшись, что вступительное слово экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми перед слушаниями, которые состоятся в четверг, было официально обнародовано до того, как они получили его из источников.
"Очень рад, что оно (вступительное слово - прим. ТАСС) оказалось у нас так рано и мы его опубликовали. Извините, ребята, что украл у вас возможность найти источник, который вам его сольет", - сказал республиканец.
Ранее в среду комитет разместил на своем сайте полный текст документа, подготовленного Коми к слушаниям в комитете, на которых он выступит. В нем, в частности, он говорит о том, что президент Дональд Трамп не предпринимал попыток добиться от ФБР прекращения разбирательства утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, а также что Коми в свое время предупреждал Трампа о своей политической "ненадежности".
Ведущие американские телекомпании регулярно публикуют материалы, основанные на информации от источников, которую американская администрация позднее оглашает официально. Нередко в СМИ попадает и совершенно секретная информация, оглашение которой, по мнению ряда членов правительства и Конгресса, может угрожать национальной безопасности страны.