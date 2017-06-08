Глава комитета по разведке Сената США съязвил об утечках в СМИ в беседе с журналистами

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Сенатор Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), возглавляющий спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, в беседе с журналистами в среду язвительно пошутил, обрадовавшись, что вступительное слово экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми перед слушаниями, которые состоятся в четверг, было официально обнародовано до того, как они получили его из источников.

"Очень рад, что оно (вступительное слово - прим. ТАСС) оказалось у нас так рано и мы его опубликовали. Извините, ребята, что украл у вас возможность найти источник, который вам его сольет", - сказал республиканец.

Ранее в среду комитет разместил на своем сайте полный текст документа, подготовленного Коми к слушаниям в комитете, на которых он выступит. В нем, в частности, он говорит о том, что президент Дональд Трамп не предпринимал попыток добиться от ФБР прекращения разбирательства утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, а также что Коми в свое время предупреждал Трампа о своей политической "ненадежности".

Ведущие американские телекомпании регулярно публикуют материалы, основанные на информации от источников, которую американская администрация позднее оглашает официально. Нередко в СМИ попадает и совершенно секретная информация, оглашение которой, по мнению ряда членов правительства и Конгресса, может угрожать национальной безопасности страны.