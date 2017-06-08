Fox: показания Коми в Сенате Конгресса были тесно скоординированы со спецпрокурором США

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вступительное слово, подготовленное бывшим директором ФБР Джеймсом Коми для выступления в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, было "тесно скоординировано" со спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники, близкие к Коми.

По его информации, помимо вступительного слова, с Мюллером, курирующим федеральное расследование о приписываемом России вмешательстве в прошлогодние американские выборы, обсуждались и последующие показания Коми в ходе цикла вопросов и ответов на самих слушаниях.

Как добавил источник канала, уволенный директор ФБР, вероятнее всего, не будет делать каких-либо юридических выводов касательно того, были ли "препятствия правосудию" со стороны американского лидера. "Вместо этого он будет просто излагать факты, относящиеся к его взаимодействию с президентом", - отмечает Fox News.

Ранее в среду комитет разместил на своем сайте полный текст документа, подготовленного Коми к слушаниям в комитете, на которых он выступит. В нем, в частности, он говорит о том, что президент Дональд Трамп не предпринимал попыток добиться от ФБР прекращения разбирательства утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов, а также что Коми в свое время предупреждал Трампа о своей политической "ненадежности".

В четверг Коми, которого Трамп уволил 9 мая, выступит на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США по разведке, где ему будут заданы вопросы о так называемом российском деле.