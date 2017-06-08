Япония созывает заседание Совбеза в связи с ракетными пусками в КНДР

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ТОКИО, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Совет национальной безопасности Японии был созван в четверг в связи с проведенными ракетными запусками в КНДР. Об этом сообщило японское правительство.
По данным южнокорейских военных, несколько противокорабельных ракет были запущены из района порта Вонсан.
Правительство Японии также собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях.