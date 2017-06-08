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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановили почтовое сообщение с Катаром. Об этом сообщается на сайте национальной почтовой службы ОАЭ Emirates Post Group.
"Emirates Post Group по поручению правительства ОАЭ приостановила отправление всех видов почты в Катар во всех своих отделениях в ОАЭ с 6 июня 2017 года до поступления дальнейшего распоряжения", - говорится в пресс-релизе.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.