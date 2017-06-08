Австрийская партия свободы требует снять санкции ЕС против России

ВЕНА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийская партия свободы (АПС) продолжит добиваться от парламента Австрии принять резолюцию об отмене экономических санкций в отношении России. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС депутат австрийского парламента от АПС Аксель Кассеггер.

Кассеггер в среду вечером внес на рассмотрение Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии резолюцию с требованием снять антироссийские санкции, однако депутаты парламентского большинства от правящих Социал-демократической партии Австрии и Австрийской народной партии на голосовании отклонили соответствующий запрос без проведения дискуссии.

"К сожалению, парламент отклонил нашу резолюцию об отмене экономических санкций в отношении России. Эту резолюцию мы, Австрийская партия свободы, предлагаем рассмотреть парламенту уже с 2015 года, а также регулярно выносим на обсуждение парламентского экономического комитета, - сказал депутат. - Мы хотим, чтобы Европейский союз снял санкции. Мы считаем, что эти санкции вредят и России, но в большей степени они вредят Австрии".

Экономический удар по ЕС

По словам австрийского депутата, официальные данные показывают, что раньше у Австрии были крепкие экономические отношения с Россией. "Объем нашего экспорта постоянно увеличивался. Россия до 2013 года была среди 10 важнейших стран, куда австрийская экспортоориентированная экономика поставляла свою продукцию. Но затем мы стали свидетелями, как позитивная тенденция, положительное развитие ситуации было разрушено санкциями, вдобавок разрушительными оказались и контрсанкции России против ЕС", - подчеркнул Кассеггер.

"Все это навредило экономике Австрии. Согласно подсчетам, под угрозой из-за витка экономических санкций оказались 9-10 тыс. рабочих мест у нас в стране. Мы хотим предотвратить такой ход событий", - добавил он.

Депутат также отметил, что "Австрийская партия свободы на протяжении двух лет предпринимает все возможные меры влияния на отмену санкций, но остальные партии всегда говорят нам, что ограничительные меры надо сохранить, потому что они являются частью политики ЕС, которая зависит от минского процесса". "Мы же видим, что санкции не привели к политическому эффекту, а только ударили по экономике".

Правительство бездействует

Как добавил депутат, благодаря усилиям Австрийской партии свободы со стороны правительства стали раздаваться критические высказывания в отношении санкций, но по факту никаких конкретных мер для их отмены пока не предпринимается. "АПС - это единственная партия, которая занимает четкую позицию по этому вопросу, настойчиво поднимает эту тему в парламенте и продолжает прикладывать усилия в этом направлении. Партии правительства иногда стали выражать критическое мнение о санкциях, но пока ничего не делают для их отмены", - сказал собеседник агентства.

"Я хотел бы, чтобы партии правительства поддержали в этой сфере мнение Австрийской партии свободы", - резюмировал Кассеггер.

Канцлер Австрии Кристиан Керн в середине мая из-за кризиса доверия в правительственной коалиции между Социал-демократической партией Австрии и Австрийской народной партией, а также назначения досрочных выборов в парламент на 15 октября текущего года объявил, что принятие государственных решений кабинет министров переносит в парламент и ожидает активного участия оппозиционных партий. Австрийская партия свободы является крупнейшей оппозиционной партией страны. За ней следуют партия Новая Австрия, "Зеленые" и Команда Штронаха за Австрию.

Антироссийские санкции

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.