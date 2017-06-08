Агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине проведет полную проверку деклараций главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в агентстве.

"Агентство приняло решение, которым поручило заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева", - говорится в сообщении.

Также, по данным издания, полная проверка деклараций ожидает заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Олега Мищенко, первого заместителя начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олега Соколова, судью Приморского районного суда Одессы Олега Крикливого, мэра Лимана Донецкой области Петра Цимидана и других.

Доходы главы Нацбанка

Глава Нацбанка Украины (НБУ), согласно данным ее электронной декларации, заработала в 2016 году вдвое больше, чем годом ранее. В прошлом году Гонтарева получила совокупный доход в размере 57 млн гривен ($2,11 млн), из которой значительная часть дохода (более 52,5 млн гривен) составила сумма от продажи доли акций в компании "Инвестиционный капитал Украина", еще 1,97 млн гривен ($73 тыс.) составила зарплата чиновника.

По состоянию на конец 2016 года, на депозитных счетах главы НБУ в государственном "Укрэксимбанке" находилось $2,66 млн. Отмечается, что члены семьи Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом 316 кв. м, автомобиль Mercedes-Benz 2008 года выпуска и офисные помещения площадью 68,7 кв. м.

Средняя зарплата на Украине по состоянию на декабрь 2016 году составляла 6475 гривен (около $240).

Заявление об отставке

10 апреля 2017 года Гонтарева сообщила, что направила Порошенко заявление об отставке. Согласно украинскому законодательству, предложение о снятии и назначении главы финансового регулятора страны вносит президент Украины в Верховную раду, которая и принимает окончательное решение. С 11 мая первый заместитель главы регулятора Яков Смолий назначен временно исполняющим обязанности руководителя Нацбанка. Однако голосования по отставке Гонтаревой еще не было.

Ранее председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий сообщал, что его ведомство приняло решение начать полную проверку деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов кабинета министров.