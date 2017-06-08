Госминистр ОАЭ обвинил Катар в эскалации политического конфликта с арабскими странами

КАИР, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Катар, обратившись за помощью к неарабским странам, пошел на еще большую эскалацию политического конфликта. С таким заявлением выступил сегодня госминистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш.

"Большая эскалация от сбитой с толку братской страны и ее просьба о политической защите, направленная двум неарабским государствам, а также военной защите у одного из них - все это может стать новой трагической и одновременно комичной главой", - сказал он.

7 июня турецкий парламент одобрил закон, позволяющий разместить военнослужащих страны на базе в Катаре. Ее создание предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году. Как заявил ранее глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, присутствие военного контингента Турции послужит сохранению безопасности в регионе. Иран же, в свою очередь, выразил готовность обеспечить поставки продовольственных товаров в Катар и открыть для него три морских порта.

"Сначала наш брат вмешивается в дела арабов, подрывая их стабильность, - написал эмиратский госминистр на своей странице в сети Twitter. - Теперь же он ищет спасения во внешней поддержке. Надеюсь, что мудрость возьмет вверх над эскалацией, ведь это правильный путь для урегулирования кризиса. Странно видеть, как тот, кто просит уважать его независимость, бежит за защитой к чужеземцам, в этом нет никакого решения".

التصعيد الكبير من الشقيق،المربك والمرتبك، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من احداها لعله فصل جديد مآساوي هزلي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 8 June 2017

طالما تدخل الشقيق، المربك والمرتبك،في شؤون العرب مقوضا إستقرارهم،متناقضا بين ممارسته الداخلية وسياسته تجاههم،والآن خلاصه في الدعم الخارجي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 8 June 2017

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.