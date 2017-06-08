Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госминистр ОАЭ обвинил Катар в эскалации политического конфликта с арабскими странами

Международная панорама
8 июня, 23:13 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Анвар Мухаммед Гаргаш заявил, что Катар, обратившись за помощью к неарабским странам, пошел на еще большую эскалацию политического конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Катар, обратившись за помощью к неарабским странам, пошел на еще большую эскалацию политического конфликта. С таким заявлением выступил сегодня госминистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш.

Смотрите также

"Аравийский кризис": призывы к диалогу и попытки посредничества

"Большая эскалация от сбитой с толку братской страны и ее просьба о политической защите, направленная двум неарабским государствам, а также военной защите у одного из них - все это может стать новой трагической и одновременно комичной главой", - сказал он.

7 июня турецкий парламент одобрил закон, позволяющий разместить военнослужащих страны на базе в Катаре. Ее создание предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году. Как заявил ранее глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, присутствие военного контингента Турции послужит сохранению безопасности в регионе. Иран же, в свою очередь, выразил готовность обеспечить поставки продовольственных товаров в Катар и открыть для него три морских порта.

"Сначала наш брат вмешивается в дела арабов, подрывая их стабильность, - написал эмиратский госминистр на своей странице в сети Twitter. - Теперь же он ищет спасения во внешней поддержке. Надеюсь, что мудрость возьмет вверх над эскалацией, ведь это правильный путь для урегулирования кризиса. Странно видеть, как тот, кто просит уважать его независимость, бежит за защитой к чужеземцам, в этом нет никакого решения".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага
6
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
7
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
Темы дня
Загрузка...
Реклама