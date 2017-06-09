Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава минфина Великобритании: потеря консерваторами большинства - катастрофа для Мэй

Международная панорама
9 июня, 1:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Однако сложно представить, как лейбористы могут создать коалицию, Джордж Осборн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Потеря Консервативной партией правящего большинства по итогам всеобщих парламентских выборов в Соединенном Королевстве будет для премьер-министра Терезы Мэй абсолютной катастрофой. Такое мнение в эфире телеканала ITV выразил бывший министр финансов Великобритании, а ныне редактор газеты Evening Standard Джордж Осборн.

Смотрите также

Парламентские выборы в Великобритании: консерваторы пытаются сохранить власть

"Если опросы (экзитполы) окажутся точными, то это будет абсолютно катастрофичным результатом для консерваторов и Терезы Мэй. Сложно представить, если эти цифры окажутся реальными, каким образом они соберут коалицию, чтобы остаться в правительстве. Но в то же время также довольно трудно представить, как лейбористы могут создать коалицию", - сказал он.

Консервативная партия лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 8 июня. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте. В то же время, тори не удалось гарантировать решающего большинства в 326 из существующих 650 депутатских мандатов, что позволило бы им сформировать правительство большинства без оглядки на другие партии.

Согласно экзитполам, оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на 266 мандатов. Сейчас ведется подсчет голосов. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
3
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
4
Sky: британские лейбористы призвали Мэй уйти в отставку при подтверждении данных экзитпола
5
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
6
Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона
7
Под Петербургом электричка сошла с рельсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама