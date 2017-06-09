Экс-глава минфина Великобритании: потеря консерваторами большинства - катастрофа для Мэй

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Потеря Консервативной партией правящего большинства по итогам всеобщих парламентских выборов в Соединенном Королевстве будет для премьер-министра Терезы Мэй абсолютной катастрофой. Такое мнение в эфире телеканала ITV выразил бывший министр финансов Великобритании, а ныне редактор газеты Evening Standard Джордж Осборн.

"Если опросы (экзитполы) окажутся точными, то это будет абсолютно катастрофичным результатом для консерваторов и Терезы Мэй. Сложно представить, если эти цифры окажутся реальными, каким образом они соберут коалицию, чтобы остаться в правительстве. Но в то же время также довольно трудно представить, как лейбористы могут создать коалицию", - сказал он.

Консервативная партия лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 8 июня. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте. В то же время, тори не удалось гарантировать решающего большинства в 326 из существующих 650 депутатских мандатов, что позволило бы им сформировать правительство большинства без оглядки на другие партии.

Согласно экзитполам, оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на 266 мандатов. Сейчас ведется подсчет голосов. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.