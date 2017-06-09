Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламенте

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин гарантировал себе переизбрание в парламент. По итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов он заручился поддержкой более 40 тыс. избирателей, что сделало его победителем в лондонском округе Северный Ислингтон.

Отрыв лидера оппозиции от оказавшегося на втором месте кандидата от Консервативной партии Джеймса Кларка превысил 33 тыс. голосов. "Я очень горд тем, как мы провели избирательную кампанию и результатами, показанными партией по всей стране", - сказал он. По мнению Корбина, продемонстрированные результаты демонстрируют, что британцы "верят в будущее и поворачиваются спиной к мерам жесткой экономии" правительства консерваторов.

Корбин выиграл выборы в парламент в девятый раз. 9 июня исполняется ровно 34 года, как он занимает пост депутата Палаты общин от этого округа.

На данный момент оглашены результаты с более чем половины из 650 избирательных округов. Лейбористы одержали победу в 159 из них, консерваторы - в 142.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Консервативная партия может как сохранить более половины мест в Палате общин, так и потерять это большинство, дающее право на формирование правительства без оглядки на другие партии.