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Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламенте

Международная панорама
9 июня, 5:36 UTC+3 Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Отрыв лидера оппозиции от кандидата от Консервативной партии Джеймса Кларка превысил 33 тыс. голосов

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Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин

© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин гарантировал себе переизбрание в парламент. По итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов он заручился поддержкой более 40 тыс. избирателей, что сделало его победителем в лондонском округе Северный Ислингтон.

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Отрыв лидера оппозиции от оказавшегося на втором месте кандидата от Консервативной партии Джеймса Кларка превысил 33 тыс. голосов. "Я очень горд тем, как мы провели избирательную кампанию и результатами, показанными партией по всей стране", - сказал он. По мнению Корбина, продемонстрированные результаты демонстрируют, что британцы "верят в будущее и поворачиваются спиной к мерам жесткой экономии" правительства консерваторов.

Корбин выиграл выборы в парламент в девятый раз. 9 июня исполняется ровно 34 года, как он занимает пост депутата Палаты общин от этого округа.

На данный момент оглашены результаты с более чем половины из 650 избирательных округов. Лейбористы одержали победу в 159 из них, консерваторы - в 142.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Консервативная партия может как сохранить более половины мест в Палате общин, так и потерять это большинство, дающее право на формирование правительства без оглядки на другие партии.

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