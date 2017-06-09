Венгерский депутат: ЕС помог США разжечь конфликт на Украине

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ВЕНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Европейский союз вместе с США спровоцировали конфликт на Украине, поэтому ЕС применяет сегодня двойные стандарты по отношению к правам человека и этнических меньшинств в Закарпатье. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель председателя Комитета по международным делам Государственного собрания (парламента) Венгрии и руководитель внешнеполитического отдела движения "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") Мартон Дьёндьёши.
"На Украине идет геополитическая борьба. Я считаю, что произошедшие события на "майдане" и современная ситуация - это конфликт, который был спровоцирован Западом. На мой взгляд, все это крупный американский геополитический проект. Европейский союз в данном случае оказался длинной рукой США, помогал и оказывал им полную поддержку", - сказал депутат.
По его словам, именно поэтому "Европейский союз, который обычно чувствительно относится к правам человека, к правам национальных меньшинств, сегодня молчит и бездействует, в то время как Украина давит на этнические группы и идет против собственного населения". "Это единственное объяснение, почему Европейский союз использует двойные стандарты именно в данной ситуации", - уверен Дьёндьёши.