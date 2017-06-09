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Sky: юнионисты готовы начать переговоры с консерваторами о поддержке в парламенте

Международная панорама
9 июня, 17:05 UTC+3

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй переговорила с ним утром 9 июня

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Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер (в центре), Белфаст, 9 июня

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер (в центре), Белфаст, 9 июня

© EPA/PAUL McERLANEl

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии заявила о том, что начнет переговоры с британской Консервативной партией об оказании ей поддержки во время работы в парламенте. Об этом заявила в прямом эфире телеканала Sky News лидер ДЮП, первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер.

"Премьер-министр (Великобритании Тереза Мэй) переговорила со мной этим утром, и мы начнем обсуждение с консерваторами, чтобы изучить, как будет возможно обеспечить стабильность для нашей страны в это время больших вызовов", - сказала Фостер. "Вчерашние всеобщие выборы действительно оказались историческими. ДЮП достигла лучшего результата в своей истории", - добавила она.
Фостер также назвала итоги состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов "важным результатом" для союза Белфаста и Лондона. Ранее Мэй заявила о намерении сформировать правительство при поддержке ДЮП в Палате общин британского парламента.

По итогам состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов Консервативная партия потеряла парламентское большинство в 650-местной Палате общин, получив 318 депутатских мандатов. Такой результат вынудил Мэй сформировать правительство меньшинства при парламентской поддержке ДЮП, гарантировавшей себе 10 мест.

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