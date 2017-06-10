Politico: конгресс США запросил у Белого дома все записи разговоров Трампа и экс-главы ФБР

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке, который проводит расследование предположительных связей команды президента США Дональда Трампа с Россией, запросил у Белого дома записи переговоров президента и экс-директора ФБР Джеймса Коми, о существовании которых намекал сам республиканец. Об этом сообщила газета Politico.

Как она отметила, руководитель расследования республиканец Майкл Конуэй и старший демократ в комитете Адам Шифф указали, что ждут предоставления указанных записей до 23 июня, если они существуют.

Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне Трампу был задан вопрос, сохранились ли записи его встреч с Коми. "Я вам, возможно, скажу в самом ближайшем будущем", - ответил президент. Журналисты попросили уточнить, что может быть на них. "Вы будете очень разочарованы, когда услышите ответ", - утверждал хозяин Белого дома.

9 мая президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом, Коми проработал на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на десятилетний срок. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя ФБР не должна быть политизирована.

ФБР расследует утверждения о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанные с этим вопросы. Параллельно соответствующие разбирательства ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.