Politico: конгресс США запросил у Белого дома все записи разговоров Трампа и экс-главы ФБР

Дубль Роналду помог португальцам разгромить латвийцев в матче отбора ЧМ-2018Спорт 9 июня, 23:53
На базе ВВС США в Аризоне приостановлены полеты F-35 из-за инцидентов в воздухеПроисшествия 9 июня, 23:48
Тори официально одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинствоМеждународная панорама 9 июня, 23:39
МВД проводит проверку по факту распространения ложной информации о DNS-атаках на банкиПроисшествия 9 июня, 23:11
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеровЭкономика и бизнес 9 июня, 23:00
Трамп: "сговора" с РФ не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР КомиМеждународная панорама 9 июня, 22:44
Мутко назвал решение WADA по российским фехтовальщикам движением впередСпорт 9 июня, 22:36
Ерохин: футболистам сборной России нужно равняться на таких игроков, как СанчесСпорт 9 июня, 22:32
Жуков: одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов облегчит подготовку к нимСпорт 9 июня, 22:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке, который проводит расследование предположительных связей команды президента США Дональда Трампа с Россией, запросил у Белого дома записи переговоров президента и экс-директора ФБР Джеймса Коми, о существовании которых намекал сам республиканец. Об этом сообщила газета Politico.
Как она отметила, руководитель расследования республиканец Майкл Конуэй и старший демократ в комитете Адам Шифф указали, что ждут предоставления указанных записей до 23 июня, если они существуют.
Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне Трампу был задан вопрос, сохранились ли записи его встреч с Коми. "Я вам, возможно, скажу в самом ближайшем будущем", - ответил президент. Журналисты попросили уточнить, что может быть на них. "Вы будете очень разочарованы, когда услышите ответ", - утверждал хозяин Белого дома.
9 мая президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом, Коми проработал на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на десятилетний срок. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя ФБР не должна быть политизирована.
ФБР расследует утверждения о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанные с этим вопросы. Параллельно соответствующие разбирательства ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.