Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми не представил никаких новых доказательств предвыборного "сговора" между штабом Дональда Трампа и Россией. Он также не стал прямо обвинять президента страны в "создании помех отправлению правосудия" в США. Таков итог публичных слушаний с участием Коми, состоявшихся в сенатском комитете по разведке Конгресса США.

Трамп через своего адвоката сразу опроверг ключевые тезисы бывшего подчиненного.

На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми задавались многочисленные вопросы на указанные темы. Он нелицеприятно отзывался о главе действующей американской администрации - вплоть до утверждений о том, что тот, на его взгляд, "способен соврать". Но на вопросы о "сговоре" или о "помехах правосудию" Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного Минюстом США продолжать расследование по этому поводу.

Коми давал показания под присягой. Сам он ранее был уволен Трампом, поскольку, по мнению президента, не справлялся с работой. Заранее было объявлено, что экс-глава ФБР уже в качестве частного лица согласился выступить на слушаниях в Конгрессе лишь один раз. Поэтому вокруг слушаний царил ажиотаж, несколько каналов вели прямую трансляцию.

Вступительное слово

Ранее Коми распространил в письменном виде свои показания, посвященные истории его взаимоотношений с Трампом. Они содержали подробное описание нескольких их личных встреч и разговоров, в том числе один на один. По словам бывшего директора ФБР, президент требовал от него "лояльности", он же со своей стороны готов был обещать только "честность".

Во вступительном слове Коми не стал повторять то же самое, а сосредоточился на обстоятельствах своего увольнения. "Хотя по закону для увольнения директора ФБР вообще не требуется никаких оснований, администрация предпочла опорочить меня и, что еще важнее, ФБР, утверждая, будто в ведомстве царит разброд, будто им плохо руководят и подчиненные утратили доверие к своему лидеру", - сказал он.

Коми подчеркнул: "Все это - просто ложь. И мне жаль, что сотрудникам ФБР пришлось ее выслушать, и что ее же донесли до американского народа".

"Хочу, чтобы американцы знали правду: ФБР - честная, сильная и... независимая" организация, отметил бывший директор.

Позже его много раз спрашивали, чем на самом деле объяснялось его увольнение. Он в ответ ссылался на слова самого президента Трампа о том, что этот шаг "снял большую напряженность в расследовании по России". Но глубже вдаваться в мотивы этого решения, в том числе политические, он отказывался. Коми, кстати, не исключил, что его могли уволить и в случае победы на президентских выборах соперницы Трампа - Хиллари Клинтон.

Главные вопросы

Председательствовавший на слушаниях сенатор-республиканец прежде всего спросил, уверен ли Коми, что российское вмешательство на выборах в США имело место и что оно не повлияло на результат. Получив утвердительные ответы, он задал еще два ключевых вопроса: просил ли ФБР сам Трамп или кто-либо из членов его администрации прекратить расследование против России. В этом случае оба ответа были отрицательными.

Дальнейший разговор вертелся уже вокруг менее значимых тем. Речь шла о том, пытался ли Трамп выгораживать своего первого помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, ныне уже также отставного. Об этом Коми уже рассказывал в письменных показаниях. На слушаниях он подтверждал, что президент выражал надежду на то, что от Флинна отстанут, поскольку тот - "хороший парень".

Не менее подробно обсуждались телефонные разговоры Коми с Трампом, также описанные заранее, о том, что президенту страны мешала в работе нависшая над его администрацией "туча" антироссийского расследования. Законодатели- демократы пытались и в этом найти признаки "помех правосудию", но не преуспели.

"Трусливо выкручивался"

Демократы интересовались, почему Коми сам не пресек изначально все эти разговоры с президентом. Тот откровенно признал, что ему не хватило мужества и что он порой "довольно трусливо выкручивался" из сложных ситуаций в беседах с главой государства.

При этом он вел подробные записи этих бесед и обсуждал их с коллегами в руководстве ФБР. Его много раз спрашивали, зачем он это делал, и в одном случае он дал такое объяснение: "Во-первых, из-за обстоятельств. Я был наедине с президентом Соединенных Штатов...".

"Предмет, о котором я говорил, касался ключевой зоны ответственности ФБР и лично избранного президента. Наконец, характер человека: честно говоря, я опасался, что он может соврать о характере нашей встречи, и считал, что реально важно все задокументировать", - пояснил Коми.

Позже сам Трамп предупреждал уволенного директора ФБР, что записи состоявшихся разговоров могут быть не только у него. Коми, по его словам, даже обрадовался, когда осознал, что это действительно так, поскольку рассчитывал на документальное подтверждение своей позиции.

В этом контексте он сделал неожиданное признание. По его словам, он попросил "близкого друга,... профессора Колумбийского университета" в Нью-Йорке передать в прессу содержание его разговора с президентом по сделанным им записям.

"Я не стал делать это сам по ряду причин, - сказал бывший директор ФБР. - А его (друга) попросил, потому что полагал, что это может способствовать назначению специального прокурора". Имеется в виду спецпрокурор по расследованию скандалов вокруг администрации Трампа, роль которого теперь выполняет Мюллер.

"Мощная когорта"

По ходу слушаний Коми задавались вопросы и на другие темы - от обстоятельств "почтового скандала" вокруг Хиллари Клинтон до деятельности российского посольства. О последнем он сказал, что там "служит мощная когорта сотрудников разведки", и посол должен быть "в курсе их очень и очень активных разведывательных операций, по меньшей мере часть которых проводится в США".

Ответ Трампа

Перед началом слушаний все гадали, станет ли Трамп комментировать их ход через Twitter. Он не стал этого делать. Но сразу после слушаний его личный адвокат Марк Касовиц вышел к прессе и заявил, что Трамп никогда не требовал от Коми ни каких-то конкретных действий в отношении Флинна, ни вообще лояльности.

"Президент никогда - ни по форме, ни по содержанию - не приказывал и не намекал Коми прекратить расследовать чьи бы то ни было действия, он также не советовал, чтобы Коми оставил в покое Флинна", - подчеркивает Касовиц. "Президент никогда - ни по форме, ни по содержанию - не говорил Коми: "Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности", - добавил юрист.