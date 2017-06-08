Экс-глава ФБР не считает посла РФ в США разведчиком

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает посла России в США дипломатом, а не разведчиком. Такую позицию он изложил на слушаниях в Сенате Конгресса.

"Я не считаю его самого офицером разведки, он дипломат", - сказал бывший руководитель контрразведки США.

Вместе с тем он выразил мнение, что в российском диппредставительстве "служит мощная когорта сотрудников разведки", и посол должен быть "в курсе их очень и очень активных разведывательных операций, по меньшей мере часть которых проводится в США".

Коми подтвердил, что ФБР устраивало для администрации Трампа брифинги на эту тему.