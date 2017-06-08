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Экс-глава ФБР: многие сообщения в американских СМИ о России абсолютно неверны

Международная панорама
8 июня, 22:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Джеймс Коми подчеркнул, что новостные материалы, основанные на утечке секретной информации о расследовании по РФ, во многом ошибочны

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми, Вашингтон, 8 июня

Бывший директор ФБР Джеймс Коми, Вашингтон, 8 июня

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что многие материалы о России, публикуемые в американских СМИ, абсолютно неверны. Уверенность в этом он выразил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

"Было много, много сообщений (в прессе - прим. ТАСС), много чего о России, что является абсолютно неверным", - отметил он, неоднократно подчеркнув, что новостные материалы, основанные на утечке секретной информации о расследовании по РФ, во многом ошибочны.

Коми считает, что источники прессы - "люди, которые часто говорят об этом (развединформации - прим. ТАСС), но часто даже не знают, что происходит на самом деле". "А те из нас, кто знает, что происходит, просто не говорят об этом, мы не звоним в СМИ, чтобы сказать: "Эй, вы ошиблись в этой деликатной теме". Мы просто оставляем все, как есть", - пояснил он.

При этом Коми подчеркнул, что его выступление на слушаниях не должно препятствовать расследованиям ФБР.

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