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Коми не помнит разговоров с Трампом о приписываемом России вмешательстве в выборы в США

Международная панорама
8 июня, 19:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Экс-главу ФБР подробно расспрашивали, выражал ли Дональд Трамп когда-либо в беседах с ним тревогу по поводу такого вмешательства и интересовался ли, что можно и нужно сделать для защиты США

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми не помнит разговоров с президентом Дональдом Трампом о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Он сообщил об этом в четверг на слушаниях в сенатском комитете по разведке Конгресса США. Экс-главу спецслужбы подробно расспрашивали, выражал ли Трамп когда-либо в беседах с ним тревогу по поводу такого вмешательства и интересовался ли, что можно и нужно сделать для защиты США, но он сказал, что "вообще не помнит никаких разговоров" на данную тему.

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Сам Коми сделал жесткое заявление насчет приписываемых России действий. Он безоговорочно согласился с тем, что это был "враждебный акт".

"Тут не должно быть совершенно никакой неопределенности, - утверждал Коми. - Россияне вмешивались в наши выборы в цикле 2016 года. Это делалось целенаправленно, изощренно, с использованием всеобъемлющих технических средств. Это была кампания активных мероприятий, направляемая с самого верха их правительства".

Экс-директор ФБР напомнил, что это "уверенная оценка" всего разведсообщества США. По его словам, "это не вопрос, насчет которого есть сомнения".

Позже по ходу слушаний Коми выразил уверенность в том, что приписываемое России вмешательство не было "разовым событием". "Они вернутся", - неоднократно повторил он.

Москва категорически отрицает любые домыслы о ее предполагаемом вмешательстве в политические процессы в США.

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