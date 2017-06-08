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Экс-глава ФБР надеется на существование записей его разговоров с Трампом

Международная панорама
8 июня, 18:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее Трамп писал в Twitter, что Коми "остается надеяться", что записей этих разговоров не существует

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми выразил надежду на существование записей его разговоров с президентом Дональдом Трампом. Такую позицию он озвучил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

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"Я видел сообщения в Twitter (Трампа) о записях. Боже, надеюсь, они существуют!" - сказал с усмешкой экс-глава ФБР.

"Джеймсу Коми остается надеяться на то, что не существует "записей" наших разговоров", - написал в середине мая американский лидер.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом он прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Привязка к 4-летним циклам президентских полномочий специально не делается для того, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя спецслужбы остается вне политики.

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