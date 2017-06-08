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Экс-глава ФБР заявил, что Трамп мог солгать о содержании разговоров с ним

Международная панорама
8 июня, 17:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Таким образом, Джеймс Коми ответил на вопрос о том, зачем он делал подробные записи своих бесед с президентом США

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп мог солгать о содержании разговоров с ним.

На вопрос о том, зачем он делал подробные записи своих бесед с Трампом, Коми, который выступает на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США, сказал: "Потому что знал, что он (президент) может соврать. Мне нужны были письменные документы".

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