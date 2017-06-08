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Экс-глава ФБР отверг утверждения о том, что был уволен из-за утраты доверия подчиненных

Международная панорама
8 июня, 17:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Джеймс Коми заявил, что ФБР - честное и независимое ведомство, и назвал утверждения о том, что он утратил доверие подчиненных, откровенной ложью

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми

Бывший директор ФБР Джеймс Коми

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми признал, что президент США Дональд Трамп имел полное право его уволить. "Я это понимал с самого начала", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по разведке Конгресса США.

"Однако меня встревожили менявшиеся объяснения" данного шага, отметил Коми. Он назвал "откровенной ложью" утверждения о том, что он "утратил доверие" подчиненных.

"Я хочу, чтобы американцы знали правду: ФБР - честное и независимое" ведомство, сказал Коми. Он выразил сожаление в связи с тем, что "не смог по-настоящему проститься" с личным составом ФБР.

Слушания начались в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Их открытая часть должна продлиться три часа. Коми дает показания под присягой.

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