Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп не стал писать сообщения в Twitter во время слушаний с участием экс-директора ФБР

Международная панорама
8 июня, 21:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ожидалось, что президент США будет следить за выступлением Джеймса Коми вместе с командой юристов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп не стал писать сообщения на своей странице в Twitter во время слушаний в американском Конгрессе с участием экс-директора ФБР Джеймса Коми, чем удивил многих американцев и журналистов.

Американские СМИ сообщали (в том числе и со ссылкой на источники в Белом доме), что глава государства собирается комментировать высказывания бывшего директора правоохранительной структуры на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса. Ожидалось, что Трамп будет следить за выступлением Коми вместе с командой юристов. При этом один из вашингтонских пабов, расположенных рядом с Капитолием, обещал всем посетителям бесплатную выпивку после каждого твита президента о Коми, которого он неоднократно критиковал после увольнения.

Смотрите также

Коми не дал прямых улик против Трампа в Конгрессе, открытые слушания окончены

Экс-глава ФБР заявил, что никто из правительства США не просил его закрыть дело Флинна

Экс-глава ФБР отказался отвечать на вопрос о сговоре Трампа с РФ на открытых слушаниях

Экс-глава ФБР признался, что через друга передал СМИ записку о беседе с Трампом

В Конгрессе Коми не представил никаких новых доказательств предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией. Он также не стал прямо обвинять Трампа в "создании помех отправлению правосудия" в США.

На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми задавали многочисленные вопросы на указанные темы. Он нелицеприятно отзывался о президенте страны, даже утверждал, что тот, на его взгляд, "способен соврать". Но на вопросы о сговоре или о помехах правосудию Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного Минюстом США продолжать расследование на эти темы.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на десятилетний срок. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя федерального бюро уголовных и контрразведывательных расследований США не должна быть политизирована.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
2
Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы
3
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
IAAF считает неуместным ношение российскими легкоатлетами формы цветов флага
6
Минздрав начинает программу мотивации детей от трех лет к здоровому образу жизни
7
СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама