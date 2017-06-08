Трамп не стал писать сообщения в Twitter во время слушаний с участием экс-директора ФБР

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп не стал писать сообщения на своей странице в Twitter во время слушаний в американском Конгрессе с участием экс-директора ФБР Джеймса Коми, чем удивил многих американцев и журналистов.

Американские СМИ сообщали (в том числе и со ссылкой на источники в Белом доме), что глава государства собирается комментировать высказывания бывшего директора правоохранительной структуры на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса. Ожидалось, что Трамп будет следить за выступлением Коми вместе с командой юристов. При этом один из вашингтонских пабов, расположенных рядом с Капитолием, обещал всем посетителям бесплатную выпивку после каждого твита президента о Коми, которого он неоднократно критиковал после увольнения.

В Конгрессе Коми не представил никаких новых доказательств предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией. Он также не стал прямо обвинять Трампа в "создании помех отправлению правосудия" в США.

На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми задавали многочисленные вопросы на указанные темы. Он нелицеприятно отзывался о президенте страны, даже утверждал, что тот, на его взгляд, "способен соврать". Но на вопросы о сговоре или о помехах правосудию Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного Минюстом США продолжать расследование на эти темы.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом Коми прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на десятилетний срок. Это специально делается вне увязки с четырехлетними циклами президентских полномочий, чтобы подчеркнуть, что работа руководителя федерального бюро уголовных и контрразведывательных расследований США не должна быть политизирована.