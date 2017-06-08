Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава ФБР заявил, что никто из правительства США не просил его закрыть дело Флинна

Международная панорама
8 июня, 19:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Майкл Флинн занял должность помощника президента США по национальной безопасности в январе текущего года, но 13 февраля он был вынужден уйти в отставку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Никто из Белого дома или федеральных ведомств, помимо президента Дональда Трампа, не контактировал с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсом Коми по поводу закрытия расследования вокруг экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом экс-глава спецслужбы сообщил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

"Нет", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса одного из сенаторов.

Флинн занял должность помощника Трампа по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что пыталась повлиять на избирательный процесс в США.

Смотрите также

WP: Трамп просил директора нацразведки отвлечь внимание ФБР от Флинна

CNN: Флинн передал Конгрессу США более 600 страниц документов, касающихся его контактов

Путин рассказал, что виделся с Флинном один раз, но незнаком с ним

Reuters: следствие проверит связи экс-помощника президента США Флинна с Турцией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Флинн, Майкл Коми, Джеймс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
СМИ: против Кличко возбудили дело о сокрытии в декларации особняков в Германии и США
3
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
4
США нанесли новый авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Экс-глава ФБР заявил, что никто из правительства США не просил его закрыть дело Флинна
7
Путин: политики вроде Маккейна не видят реальных угроз
Темы дня
Загрузка...
Реклама