Экс-глава ФБР заявил, что никто из правительства США не просил его закрыть дело Флинна

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Никто из Белого дома или федеральных ведомств, помимо президента Дональда Трампа, не контактировал с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсом Коми по поводу закрытия расследования вокруг экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом экс-глава спецслужбы сообщил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
"Нет", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса одного из сенаторов.
Флинн занял должность помощника Трампа по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что пыталась повлиять на избирательный процесс в США.