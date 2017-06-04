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Путин рассказал, что виделся с Флинном один раз, но незнаком с ним

Политика
4 июня, 17:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент России пояснил, что в позапрошлом году сидел с экс-помощником президента США по нацбезопасности на приеме за одним столом, но толком даже не успел поговорить с ним

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Майкл Флинн и Владимир Путин

Майкл Флинн и Владимир Путин

© EPA/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент России Владимир Путин виделся с бывшим помощником президента США по национальной безопасности генерал-лейтенантом в отставке Майклом Флинном, но не был с ним знаком. Об этом глава российского государства рассказал в интервью NBC, фрагмент которого размещен на сайте этой американской телекомпании.

Путина просили пояснить, каким образом в позапрошлом году Флинн сидел за одним с президентом РФ столом на приеме в честь телекомпании Russia Today (RT). По словам российского лидера, когда он прибыл на это мероприятие, за столом рядом сидел некий джентльмен. "Я произнес речь, затем мы побеседовали, потом я поднялся и ушел", - продолжал Путин, уточнив, что позднее ему доложили, что это был американец, в прошлом работавший в спецслужбах.

Президент РФ констатировал, что толком не успел поговорить с этим человеком. Путин для сравнения сказал, что в отличие от Флинна "лучше знаком" с телеведущий NBC Мегин Келли, которая брала интервью у российского лидера и общалась с ним в течение двух дней на Петербургском международном экономическом форуме.

Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Журнал Politico сообщил со ссылкой на неназванные источники информации в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.

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