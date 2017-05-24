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Комитет по разведке Сената США затребует у фирм Майкла Флинна документы по России

Международная панорама
24 мая, 3:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Ранее этот комитет пытался вызвать экс-помощника президента повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в ход президентских выборов

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Экс-помощник президента США Майкл Флинн

© AP Photo/Kathy Willens

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США направит двум компаниям, принадлежащим бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, запрос на предоставление документов, касающихся взаимодействия этих фирм с Россией. Об этом сообщили журналистам руководители спецкомитета - республиканец Ричард Бэрр (от штата Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (от Вирджинии).

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Ранее этот комитет пытался вызвать отставного генерала Флинна повесткой для дачи показаний в рамках расследования утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских президентских выборов, победу на которых одержал республиканец Трамп. Флинн ответил законодателям отказом, воспользовавшись пятой поправкой к конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя. Москва неоднократно на самых высоких уровнях отвергала обвинения в том, что она пыталась повлиять на избирательный процесс в США.

Бэрр пояснил, что теперь его комитет добивается получения менее крупного, чем первоначально хотел, пакета документов Флинна. Сенатский спецкомитет по разведке "чрезвычайно конкретно" обозначает, какие именно документы он хотел бы увидеть, заверил Бэрр.

Как он при этом подчеркнул, сенатский спецкомитет по разведке пока не стремится пытаться официально обвинить Флинна в неуважении к Конгрессу, что является по местным меркам серьезным правонарушением. "Это на сегодняшний день не является нашим предпочтением", - сказал влиятельный сенатор. Одновременно он подтвердил желание добиться от Флинна дачи показаний и "увидеть его документы".

Со своей стороны Уорнер выразил уверенность в том, что фирмы, которыми владеет Флинн, не смогут воспользоваться пятой поправкой к основному закону США. "Ясно, что бизнес не имеет права прибегнуть к пятой поправке", - заявил по этому поводу Уорнер, который является старшим демократом - по существу вторым лицом после Бэрра - в комитете по разведке верхней палаты Конгресса. По словам Бэрра и Уорнера, интересующие комитет документы будут запрошены у фирм Флинна, занимающегося сейчас политическим консалтингом, повесткой.

Флинн занял должность помощника по национальной безопасности нынешнего президента США в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из- за того, что не в полной мере проинформировал вице- президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Журнал Politico сообщил со ссылкой на неназванные источники информации в Белом доме, что Трамп теперь жалеет о решении отправить в отставку Флинна и считает те свои действия ошибочными.

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