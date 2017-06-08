Коми не дал прямых улик против Трампа в Конгрессе, открытые слушания окончены

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми не представил никаких новых доказательств предвыборного "сговора" между штабом Дональда Трампа и Россией. Он также не стал напрямую обвинять Трампа в "создании помех отправлению правосудия" в США. Таков итог публичных слушаний с участием Коми, состоявшихся в сенатском комитете по разведке американского Конгресса.

На слушаниях, продолжавшихся около трех часов, Коми задавались многочисленные вопросы на указанные темы. Он нелицеприятно отзывался о президенте страны - вплоть до утверждений о том, что тот, на его взгляд, "способен соврать". Но на вопросы о "сговоре" или о "помехах правосудию" Коми отвечал, что судить об этом - дело другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, уполномоченного Минюстом США продолжать разбирательство по данным темам.

Многие вопросы Коми также отклонял на том основании, что не хотел обсуждать ту или иную тему на открытых слушаниях. Законодатели против этого не возражали, поскольку как раз сейчас в том же комитете должна начаться закрытая часть заседания.

Коми давал показания под присягой. Сам он ранее был уволен Трампом, поскольку, по мнению президента, не справлялся с работой. Заранее было объявлено, что Коми уже в качестве частного лица согласился выступить на слушаниях в Конгрессе США лишь один раз.