Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время запланированной на июль поездки американского лидера в Европу. С таким утверждением выступило в пятницу агентство Bloomberg, которое ссылается на неназванного представителя властей США.
По его данным, Трамп намерен встретиться с Путиным "через несколько недель во время поездки в Европу, где американский лидер планирует посетить саммит "Инициативы трех морей" в Польше, а также саммит G20 в Германии".
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов РФ и США может состояться на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля. По его словам, "есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге", однако "подготовка не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено".