"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в Гамбурге на саммите стран G20, пока не согласована, при этом встреча может пройти без традиционного заявления для представителей СМИ. Об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В Гамбурге - да, может, но даты нет", - сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о дате и месте переговоров Путина и Трампа.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров, заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется. "Только встреча", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.