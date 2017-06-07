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"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы

Политика
7 июня, 3:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что встреча, которая может пройти в Гамбурге на саммите стран G20, не согласована

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в Гамбурге на саммите стран G20, пока не согласована, при этом встреча может пройти без традиционного заявления для представителей СМИ. Об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В Гамбурге - да, может, но даты нет", - сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о дате и месте переговоров Путина и Трампа.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров, заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется. "Только встреча", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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