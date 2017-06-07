"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы

ABC: глава минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с ТрампомМеждународная панорама 7 июня, 3:42
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессыПолитика 7 июня, 3:23
CNN: Трамп лжет, утверждая, что Коми дезинформировал его по поводу расследования по РФМеждународная панорама 7 июня, 3:18
Двое граждан Австралии стали жертвами теракта в ЛондонеМеждународная панорама 7 июня, 2:37
Майкл Мур основал сайт для сбора разоблачительных сведений о ТрампеМеждународная панорама 7 июня, 2:29
СМИ: "Реал" отклонил предложение МЮ о покупке футболиста Мораты за €60 млнСпорт 7 июня, 2:21
"Известия": ЕврАзЭС может создать единую информационную систему для борьбы с "санкционкой"Экономика и бизнес 7 июня, 2:20
CNN: разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг КатараМеждународная панорама 7 июня, 2:07
Журнал Variety утверждает, что Стоун подарил Путину коробку от диска с фильмом КубрикаКультура 7 июня, 2:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в Гамбурге на саммите стран G20, пока не согласована, при этом встреча может пройти без традиционного заявления для представителей СМИ. Об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В Гамбурге - да, может, но даты нет", - сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о дате и месте переговоров Путина и Трампа.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров, заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется. "Только встреча", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.