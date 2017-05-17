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Ушаков: РФ и США по-прежнему рассчитывают на встречу Путина с Трампом на G20

Политика
17 мая, 12:03 UTC+3

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что пока конкретных договоренностей не достигнуто

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Можно рассчитывать на то, что Путин и Трамп встретятся в Гамбурге, но окончательной договоренности не достигнуто. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я могу сказать, что можно рассчитывать на то, что президенты встретятся в Гамбурге, - сказал он. - Рассчитывается с обеих сторон, но пока конкретных договоренностей не достигнуто".

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