Ушаков: РФ и США по-прежнему рассчитывают на встречу Путина с Трампом на G20

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Можно рассчитывать на то, что Путин и Трамп встретятся в Гамбурге, но окончательной договоренности не достигнуто. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я могу сказать, что можно рассчитывать на то, что президенты встретятся в Гамбурге, - сказал он. - Рассчитывается с обеих сторон, но пока конкретных договоренностей не достигнуто".