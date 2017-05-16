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Лавров доложил Путину о встрече с Трампом

Политика
16 мая, 16:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 16, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава МИД всегда докладывает президенту о своих контактах с зарубежными лидерами

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Глава МИД Сергей Лавров информировал президента России Владимира Путина о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, как он обычно это делает. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что якобы американский лидер раскрыл на той встрече некие секретные сведения.

"Он (глава МИД РФ) всегда докладывает о своих контактах (с зарубежными лидерами) президенту", - сказал пресс- секретарь, отвечая на вопрос о деталях состоявшейся на минувшей неделе встрече Лаврова с Трампом. При этом Песков не стал приводить детали беседы. "Все, что мы хотели сказать о беседе, было сказано Лавровым", - напомнил он.

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Вопрос о состоявшейся 10 мая встрече возник вновь после того, как газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее 16 мая Песков назвал эти публикации "полной ерундой", в которых "нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения". Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что подобные сообщения в СМИ являются продолжением кампании, которая развернулась еще до выборов президента США, и имеют своей целью "политическое давление на новую администрацию Белого дома, торг по различного рода вопросам назначений, лоббирования".

Сам Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов, и, по его мнению, они будут способствовать борьбе с терроризмом.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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