Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"Как президент я хотел поделиться с Россией фактами на встрече в Белом доме, которая была открыто заявлена", - написал он на своей личной странице в Twitter. - Эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов... Я также хочу, чтобы Россия значительно активизировала борьбу с ИГ и терроризмом", - добавил президент США.
Таким образом Трамп прокомментировал сообщение американской прессы о том, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком он передал им данные разведки США о террористах в Сирии.
As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.
...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.