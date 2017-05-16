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Трамп заявил, что поделился с Россией данными по борьбе с терроризмом

Международная панорама
16 мая, 14:17 дата обновления: 16 мая, 14:38 UTC+3

По словам президента США, эта информация поможет в борьбе с терроризмом

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Как президент я хотел поделиться с Россией фактами на встрече в Белом доме, которая была открыто заявлена", - написал он на своей личной странице в Twitter. - Эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов... Я также хочу, чтобы Россия значительно активизировала борьбу с ИГ и терроризмом", - добавил президент США.

Таким образом Трамп прокомментировал сообщение американской прессы о том, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком он передал им данные разведки США о террористах в Сирии.

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