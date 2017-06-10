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Макрон поздравил Терезу Мэй с результатами выборов в Великобритании

Международная панорама
10 июня, 3:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Президент Франции заявил, что рад продолжению "тесных партнерских отношений" и пригласил Мэй "при первой же возможности посетить Францию"

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора поздравил лидера Консервативной партии Терезу Мэй с результатами состоявшихся в четверг в Великобритании всеобщих выборов. Об этом сообщила пресс-служба главы британского кабмина.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил премьер-министра, а также заявил, что рад продолжению тесных партнерских отношений. Он пригласил премьера при первой же возможности посетить Францию ", - говорится в заявлении пресс-службы. "Они согласились, что крепкая дружба между двумя странами имеет важное значение", - добавили в канцелярии британского премьера.

В пятницу стали известны итоговые результаты всеобщих выборов в Соединенном Королевстве, согласно которым Консервативная партия одержала победу, однако потеряла парламентское большинство в Палате общин. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин, при этом у Лейбористской партии - 262 депутатских мандата. Шотландская национальная партия будет представлена в британском парламенте 35 народными избранниками, а партия "Либеральные демократы" - 12 депутатами.

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Темы
Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль
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