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Чавушоглу: военная база Турции в Катаре предназначена для защиты всего Персидского залива

Международная панорама
10 июня, 18:17 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Министр иностранных дел Турции сказал это после переговоров с главой МИД Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой

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АНКАРА, 10 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Цель турецкой военной базы в Катаре - обеспечение безопасности всего региона Персидского залива, а не какой-либо отдельной страны. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с главой МИД Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.

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"Опасности, которые угрожают странам Персидского залива, мы воспринимаем так, будто они направлены и против нас, - сказал Чавушоглу. - Военная база, которая Турции разместит в Катаре, нацелена на защиту всего региона".

С Аль Халифой в Стамбуле в субботу также встретился президент Турции Тайип Эрдоган, их встреча продлилась полтора часа. По ее итогам, турецкий лидер заявил о "необходимости окончания кризиса с Катаром до завершения священного для мусульман месяца рамадан".

6 июня президент Турции заявлял, что изоляция Катара, в том числе введение санкций, не поможет разрешению кризиса в отношениях этой страны с Египтом и Саудовской Аравией. Он добавил, что Турция прилагает усилия для разрешения ситуации вокруг этой страны. Днем позже парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

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