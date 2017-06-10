Несколько сотен человек собрались в центре Лондона с требованием отставки Терезы Мэй

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ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Несколько сотен человек собрались в центре Лондона на митинг с требованием отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом в субботу сообщило агентство Press Association.
Протестующие, в частности, выступили против союза Консервативной партии с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии. Участники митинга скандировали лозунги, смысл которых направлен против проявлений расизма, ущемления прав сексуальных меньшинств и против самой ДЮП.
Акция протеста сначала проходила на площади напротив парламента Великобритании, а затем переместилась на улицу Уайтхолл, расположившись неподалеку от резиденции британского премьера.
Организаторами митинга выступили общественное движение "Дайте отпор расизму" (Stand Up To Racism) и пацифистская коалиция "Остановите войну" (Stop The War Coalition), одним из лидеров которой является глава Лейбористской партии Джереми Корбин, которому многие из митингующих прочили пост премьер-министра.
Как ранее в субботу сообщили британские СМИ, Мэй отправила в Белфест переговорную группу во главе с Гэвином Уильямсоном, чтобы обсудить детали союза между Консервативной партией и ДЮП, поскольку тори утратили правящее большинство в Вестминстере по итогам состоявшихся в четверг досрочных всеобщих парламентских выборов и вынуждены были рассмотреть варианты создания правительства меньшинства или коалиционного кабинета. В связи со сложившейся ситуацией Мэй в пятницу заявила, что сформирует правительство при поддержке ДЮП, члены которой являются сторонниками социального консерватизма, выступающими против легализации однополых браков в Северной Ирландии и поддерживающими выход Великобритании из Евросоюза.