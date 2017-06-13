Американский военачальник назвал РФ, Китай и Иран в числе ключевых вызовов для армии США

ВАШИНГТОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд назвал Россию, Китай, Иран и КНДР, а также экстремизм ключевыми вызовами для американских Вооруженных сил. Об этом говорится во вступительном слове генерала, подготовленном к слушаниям в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"В нынешней стратегической обстановке пять ключевых вызовов - Россия, Китай, Иран, КНДР, а также экстремистские организации - представляют наиболее очевидные проблемы, стоящие перед ВС США", - отмечается в документе.

По версии генерала, Россия и Китай "ускорили разработку программ модернизации (своих ВС) для асимметричного противодействия американскому (военному) преимуществу". Он утверждает, что усилия Москвы и Пекина "были направлены на ограничение свободы судоходства США", создание помех способностям Вашингтона "достигать и удерживать превосходство в воздухе" и "использовать сложные системы управления".

Данфорд считает, что Россия "продолжает инвестировать в полный спектр возможностей, направленных на ограничение способности (США) выполнять свои обязательства по НАТО". Генерал пояснил, что под "возможностями" подразумевает, в частности наращивание потенциала в космосе, киберпространстве, на суше и на море. "Россия также модернизирует все элементы своей ядерной триады и своего нестратегического ядерного оружия", - указал военачальник. Он утверждает, что "эти возможности предназначены, чтобы позволить России... подорвать целостность НАТО".

Глава КНШ подчеркнул, что Китай "инициировал масштабную программу по модернизации и наращиванию своего стратегического и неядерного военного потенциала". По словам Данфорда, КНР "продолжает расширять свое присутствие в Южно-Китайском море" и "инвестировать в (разработку) космическое, гиперзвуковое оружие, крылатые и баллистические ракеты", а также улучшать свои возможности в киберпространстве. Разработка Китаем истребителей пятого поколения, ракет класса "воздух-воздух", систем противовоздушной обороны мешает США "выполнять свои обязательства перед союзниками в Тихом океане", добавил он.