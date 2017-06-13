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Власти КНДР подтвердили сведения о визите в страну Денниса Родмана

Международная панорама
13 июня, 7:52 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Это уже пятый визит экс-звезды НБА в КНДР. О цели поездки пока ничего не сообщается

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ПХЕНЬЯН, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти КНДР пригласили аккредитованных в стране журналистов ТАСС и китайское агентство Синьхуа в международный аэропорт Сунан, куда авиарейсом из Пекина, как ожидается, прилетит известный американский баскетболист Деннис Родман. Согласно расписанию, самолет прибудет примерно в 15.30 по местному времени (10.00 мск). О цели поездки пока ничего не сообщается.

Скорее всего, отвечать на вопросы корреспондентов экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не будет. Сотрудники МИД КНДР, как правило, не устраивают пресс-конференции в международном аэропорту.

Это уже пятый визит Родмана в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.

В госдепартаменте США подчеркивают, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.

Между США и КНДР нет дипотношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-53 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Местные газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации". Тем не менее власти КНДР не запрещают американским гражданам совершать поездки в народную республику в качестве туристов.

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