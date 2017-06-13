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Reuters: власти Франции заподозрили цементный концерн в финансировании террористов в Сирии

Международная панорама
13 июня, 11:02 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Официальный представитель LafargeHolcim, крупнейшей в мире компании в области производства цемента и стройматериалов, не стал комментировать эту информацию

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ПАРИЖ, 13 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Власти Франции начали расследование в отношении франко-швейцарского цементного концерна LafargeHolcim по подозрению в финансировании террористической деятельности в Сирии и создания тем самым угрозы для жизни людей. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, дело ведут три следователя, один из которых специализируется на борьбе с терроризмом, а двое других - на финансовых преступлениях. Официальный представитель LafargeHolcim, крупнейшей в мире компании в области производства цемента и строительных материалов, воздержался от комментариев по поводу этого сообщения, передает агентство.

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В январе компания - производитель стройматериалов LafargeHolcim оказалась в центре скандала после того, как газета Le Monde сообщила о том, что компания перечисляла средства террористическим группировкам, в том числе "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ). Как утверждало издание, филиал французской компании в Сирии вступил в контакт с боевиками ИГ в 2013-2014 годах, чтобы обеспечить функционирование своего завода по производству цемента на северо-востоке САР. Работа завода в этой стране была остановлена 19 сентября 2014 года.

Вслед за общественными организациями Министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с ИГ. Одновременно обращение в прокуратуру подала французская Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений.

LafargeHolcim, чья штаб-квартира расположена в Париже, заявила, что ее сирийский филиал платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками.

Руководство компании утверждало, что это было сделано в целях "обеспечения безопасности сотрудников" завода и что "окончательные получатели денег неизвестны".

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