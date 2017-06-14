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Сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов к западу от Ракки

Международная панорама
14 июня, 11:15 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

В результате боевики понесли потери убитыми и ранеными, было уничтожено несколько единиц бронетехники и военно-транспортные средства

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БЕЙРУТ, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские ВВС атаковали командный пункт и огневые позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в западных окрестностях города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в результате ударов боевики понесли потери убитыми и ранеными, уничтожено несколько единиц бронетехники и военно-транспортные средства.

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8 июня сирийские ВВС нанесли удары по командным пунктам противника в Дейр-Млейхане, Дебси-Анфане и Эль-Кадисии на западных подступах к Ракке.

Правительственные войска вошли на территорию провинции Ракка 5 июня после освобождения населенного пункта Мескена (100 км к востоку от Алеппо) и выбили боевиков ИГ из пяти селений.

Мескена являлась последним форпостом ИГ в провинции Алеппо. От этого поселка поблизости от водохранилища Асад на Евфрате идет шоссе в Табку - город у Евфратской ГЭС, который перешел под контроль "Сил демократической Сирии" (СДС) 10 мая после осады, продолжавшейся 50 дней. В настоящий момент отряды СДС штурмуют Ракку - главный плацдарм террористов ИГ. Сирийские войска отделяет от этого провинциального центра на Евфрате 70 км.

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