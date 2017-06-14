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Британский премьер созывает межведомственное совещание в связи с пожаром в Лондоне

Международная панорама
14 июня, 14:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июня. /ТАСС

Тереза Мэй "глубоко опечалена трагической гибелью людей в Grenfell Tower и постоянно находится в курсе последних известий, связанных с происшествием"

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ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала межведомственное совещание в связи с пожаром в высотном здании на западе Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News.

"Она (Мэй - прим. ТАСС) попросила провести межведомственное совещание в секретариате по чрезвычайным ситуациям в 16:00 (18:00 мск), чтобы скоординировать усилия и обеспечить готовность правительства оказать в случае необходимости поддержку экстренным службам и местным властям", - заявил представитель премьера.

Он также сообщил, что она "глубоко опечалена трагической гибелью людей в Grenfell Tower и постоянно находится в курсе последних известий, связанных с происшествием". "Мысли премьер-министра с теми, кого затронул этот ужасный инцидент, а также с сотрудниками экстренных служб, которые неустанно трудятся в крайне сложных обстоятельствах", - добавил он.

Первые сообщения об пожаре в жилом доме Grenfell Tower поступили в пожарную службу Лондона в 00:54 (01:54 мск). Погибли не менее шести человек, более 70 пострадали. По данным пожарных, угрозы обрушения здания на данный момент нет. Его тушение продолжается, все примыкающие к зданию улицы перекрыты для движения транспорта.

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