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Human Rights Watch осудила применение фосфорных снарядов коалицией во главе с США

Международная панорама
14 июня, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В организации заявили, что использование белого фосфора представляет высокую опасность нанесения серьезного ущерба с долгосрочными последствиями в таких густонаселенных городах, как Ракка и Мосул

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© REUTERS/Rodi Said

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила применение фосфорных снарядов в Ираке и Сирии коалицией во главе США. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду на ее официальном сайте.

"Неважно, как именно используется белый фосфор, он в любом случае представляет высокую опасность нанесения серьезного ущерба с долгосрочными последствиями в таких густонаселенных городах, как Ракка и Мосул", - пояснил директор по вооружению HRW Стив Гус. "Коалиция под руководством США должна принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск вреда для мирного населения от использования белого фосфора в Ираке и Сирии", - добавил он.

Организации не удалось достоверно установить число пострадавших от применения фосфорных снарядов в Ираке и Сирии. Также неизвестна точная цель использования фосфорных бомб коалицией во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Одним из возможных назначений применения этих боеприпасов может быть необходимость создания дымовой завесы, которая обеспечивает отступление мирного населения и сбивает с толку снайперов противника, говорится в сообщении HRW.

О применении фосфорных боеприпасов в Ракке 9 июня сообщило агентство SANA. По его сведениям, в результате бомбардировки погибли 17 человек.

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