Human Rights Watch осудила применение фосфорных снарядов коалицией во главе с США

Свищев: Федерация бокса России должна срочно направить жалобу в МОКСпорт 14 июня, 16:05
Human Rights Watch осудила применение фосфорных снарядов коалицией во главе с СШАМеждународная панорама 14 июня, 15:57
Бизнесмен Полонский не будет участвовать в прениях сторон по делуПроисшествия 14 июня, 15:53
Турция отменила инспекцию мясных предприятий РоссииЭкономика и бизнес 14 июня, 15:28
Грандиозное авиашоу пройдет в ходе "Авиадартса" под ВоронежемАрмия и ОПК 14 июня, 15:25
Долго и обстоятельно: продолжительность и содержание прямых линий Владимира ПутинаПолитика 14 июня, 15:25
Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеруМеждународная панорама 14 июня, 15:23
Омбудсмен: подростки выходят на митинги в Москве из-за отсутствия диалога со взрослымиОбщество 14 июня, 15:22
Новозеландские футболисты смогли назвать из состава сборной России только ЖирковаСпорт 14 июня, 15:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила применение фосфорных снарядов в Ираке и Сирии коалицией во главе США. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду на ее официальном сайте.
"Неважно, как именно используется белый фосфор, он в любом случае представляет высокую опасность нанесения серьезного ущерба с долгосрочными последствиями в таких густонаселенных городах, как Ракка и Мосул", - пояснил директор по вооружению HRW Стив Гус. "Коалиция под руководством США должна принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск вреда для мирного населения от использования белого фосфора в Ираке и Сирии", - добавил он.
Организации не удалось достоверно установить число пострадавших от применения фосфорных снарядов в Ираке и Сирии. Также неизвестна точная цель использования фосфорных бомб коалицией во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Одним из возможных назначений применения этих боеприпасов может быть необходимость создания дымовой завесы, которая обеспечивает отступление мирного населения и сбивает с толку снайперов противника, говорится в сообщении HRW.
О применении фосфорных боеприпасов в Ракке 9 июня сообщило агентство SANA. По его сведениям, в результате бомбардировки погибли 17 человек.