Канцлер Австрии: санкции США в отношении РФ вредят европейским и австрийским интересам

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ВЕНА, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия и Европа не заинтересованы в санкциях в отношении России, которые США вводят из экономических соображений. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Кристиан Керн.
"Не в интересах Европы и Австрии, наших рабочих мест и предприятий, когда санкции вводятся по экономическим соображениям", - написал Керн на своей странице в Twitter.
nicht im Interesse Europas und Ö's, unserer Arbeitsplätze u Unternehmen, wenn Sanktionen wegen wirtschaftlicher Interessen verhängt werden https://t.co/xNQ4docECq— Christian Kern (@KernChri) 15 June 2017
Австрия и Германия выступили в четверг с резкой критикой планов США по введению новых санкций против России. Соответствующее совместное заявление Кристиана Керна и главы германского внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля опубликовал МИД ФРГ.
Они убеждены, что рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине. Политики также считают, что единственной целью этих санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ, убрав с него газ из России.