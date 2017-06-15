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Канцлер Австрии: санкции США в отношении РФ вредят европейским и австрийским интересам

Международная панорама
15 июня, 19:55 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

По словам Кристиана Керна, санкции, введенные по экономическим соображениям, противоречат интересам Европы и Австрии

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ВЕНА, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия и Европа не заинтересованы в санкциях в отношении России, которые США вводят из экономических соображений. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Не в интересах Европы и Австрии, наших рабочих мест и предприятий, когда санкции вводятся по экономическим соображениям", - написал Керн на своей странице в Twitter.

Австрия и Германия выступили в четверг с резкой критикой планов США по введению новых санкций против России. Соответствующее совместное заявление Кристиана Керна и главы германского внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля опубликовал МИД ФРГ.

Они убеждены, что рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине. Политики также считают, что единственной целью этих санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ, убрав с него газ из России.

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