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Вучич: правительство Сербии не будет вводить санкции в отношении РФ

Международная панорама
15 июня, 20:42 UTC+3 /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

"Мы сохраним позицию независимой страны, это имеет для нас наибольшее значение", - подчеркнул президент Сербии

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БЕЛГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия продолжит отстаивать свою независимую позицию и не собирается вводить санкции в отношении Российской Федерации. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в телеобращении к нации.

"Нет никаких сомнений, что мы сохраним позицию независимой страны, это имеет для нас наибольшее значение. Мы не собираемся вступать ни в НАТО, ни еще куда-то. Я надеюсь и уверен, что правительство Сербии не будет вводить санкции в отношении России, это была политика правительства, которое я возглавлял, и как президент я посоветовал бы придерживаться и далее этой политики", - заявил Вучич.

Ранее в четверг президент Сербии предложил парламенту страны кандидатуру прозападного политика Аны Брнабич в качестве премьер-министра, в то же время он поручил ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США.

В качестве основных задач новому председателю правительства Вучич поставил повышение авторитета Сербии на международной арене, а также развитие национальной экономики.

Ане Брнабич предстоит возглавить 15-е правительство в новейшей истории страны. Теперь Народная Скупщина Сербии должна одобрить ее кандидатуру, а также и членов ее кабинета. Ожидается, что это произойдет на ближайшем заседании парламента, на котором Брнабич предстоит представить членов своего правительства и озвучить свою программу действий.

Формирование кабинета министров должно быть завершено к 22 июня, чтобы он в полном составе присутствовал на инаугурации президента Вучича, которая состоится 23 июня.

Брнабич родилась в 1975 году в Белграде. У нее диплом MBA университета Халла (Великобритания), более 10 лет Брнабич работала с международными организациями, иностранными инвесторами, в том числе с американскими консалтиноговыми фирмами.

Она достигла хороших результатов во вверенной ей до этого сфере государственного и местного самоуправления, известна своими прозападными взглядами и является первым в истории Сербии главой правительства, открыто заявляющим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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